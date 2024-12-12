Adalet Bakanı Tunç: Yargı, kimsenin arka bahçesi olmayacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bütçe görüşmeleri için konuşma yaptığı TBMM Genel Kurulu'nda muhalefetin bağımsız ve tarafsız olmamakla suçladığı yargı sistemini darbe dönemlerini hatırlatarak savundu: "Bugün eleştirdiğiniz yargı sistemi eğer 1961'de 27 Mayıs'ta işbaşında olsaydı Adnan Menderes ve arkadaşları darağacına gitmezdi. Beğenmediğiniz bugünkü yargı sistemi 12 Eylül 1980'de işbaşında olsaydı 'bir sağdan bir soldan' diye gençlerin yaşı büyütülerek darağacına gönderilmezdi ve hesap sorulması bugünlere kalmazdı. Bağımsız ve tarafsız olmamakla suçladığınız bugünkü yargı sistemi, 28 Şubat'ta işbaşında olsaydı başörtülü kızlarımızı, o kürsülerden yaka paça atmaya kimse cesaret edemezdi. Bundan böyle yargı hiç kimsenin arka bahçesi olmayacak."