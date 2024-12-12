Bakan Kurum: 2025’in sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak

Bakan Kurum TBMM'deki konuşmasında deprem bölgesine yönelik çalışmaları "asrın inşası" olarak nitelendirdi. 182 bin işçinin şantiyelerde canla başta çalıştığını vurgulayan Kurum, 155 bininci konutun anahtar tesliminin gerçekleştiğini anımsattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem konutlarına ilişkin değerlendirmelerine dikkat çeken Kurum, "doğrusunu tane tane anlatayım" diyerek deprem konutlarına ilişkin gerçekleri sıraladı.

Kurum şunları kaydetti:

"Bir; şu an itibariyle hak sahibi vatandaşlar için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'nün inşası başlamıştır. İki; bu yıl sonu itibariyle yani 20 gün sonra konutların yüzde 45'i vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Ve üç; siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kal-ma-ya-cak. 2025 yılı sonunda 11 ilimizde 453 bin yeni yuvamızı tamamlayacağız."



FOTOĞRAFLARLA ANLATTI



Kurum, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve depremi yaşayan diğer illerdeki çalışmalara ilişkin eleştirilere fotoğraflarla tek tek yanıt verdi. Kurum bu bölgelerdeki konutlar, ticaret alanları, cami ve sosyal donatıları detaylı anlatarak CHP'lileri açılışlara davet etti.



İSTANBUL'DA 193 BİN KONUTLA DÖNÜŞÜM



Kurum ABD''den Afrika ülkelerine kadar görüştüğü tüm muhataplarının Türkiye'nin konut atılımını gıpta ile izlediğini "bu kadar konut üretimsıs kimse yapamaz. Dünyanın hiçbir ülkesi bu kabiliyeti gösteremez" dediklerini anlattı.

İstanbul'da 193 bin konutun dönüşüm sürecini yürüttüklerini anlatan Kurum, "İstanbul'un her yerinde varız. İstanbul'un deprem tehdidiyle mücadele görmezden gelinecek mesele değil. İstanbul'u kurtarma amacımızda taviz vermeyeceğiz" dedi.