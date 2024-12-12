Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti! İşte iki liderin ele aldığı konular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
TİCARET HACMİNDE HEDEF 6 MİLYAR DOLAR
Başkan Erdoğan görüşmede, mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.
SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER
Başkan Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.