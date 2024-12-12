Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti! İşte iki liderin ele aldığı konular

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Başkan Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.