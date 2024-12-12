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Giriş Tarihi: 12.12.2024 18:53 Son Güncelleme: 12.12.2024 18:58

Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti! İşte iki liderin ele aldığı konular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı görüşmede Erdoğan Orban'a, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.

AA
Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban’ı kabul etti! İşte iki liderin ele aldığı konular

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Başkan Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Macaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 6 MİLYAR DOLAR

Başkan Erdoğan görüşmede, mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye-Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Orban'ı ve heyetini, Türkiye ile Macaristan 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapanış töreni münasebetiyle ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji başta olmak üzere birçok alanda dayanışmayı artırmayı arzu ettiklerini belirtti.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Başkan Erdoğan, Suriye'de yaşanan son gelişmelerin Türkiye'nin insani ve vicdani dış politikasının ne kadar isabetli olduğunu ortaya koyduğunu, terörle mücadele, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği ülkeleri ile işbirliğinin gerekliliğini ifade etti.

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Başkan Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti! İşte iki liderin ele aldığı konular
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