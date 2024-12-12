Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne katıldı! Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

"BİLİYORUZ Kİ KÜLTÜR; BARIŞIN, ANLAYIŞIN VE DOSTLUĞUN EN SAF DİLİDİR."

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü Yılı kapsamında ilan edilen '2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın kapanış programını gerçekleştirdik.

Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" dedi.