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Giriş Tarihi: 12.12.2024 23:42

Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı! Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA
Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği’ne katıldı! Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım

Başkan Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı.

"BİLİYORUZ Kİ KÜLTÜR; BARIŞIN, ANLAYIŞIN VE DOSTLUĞUN EN SAF DİLİDİR."

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü Yılı kapsamında ilan edilen '2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı'nın kapanış programını gerçekleştirdik.

Sene boyunca düzenlenen etkinlikler, geleneklerimizin zarafeti ve sanatın evrensel diliyle ülkelerimiz arasındaki dostluk daha da derinleşti. Biliyoruz ki kültür; barışın, anlayışın ve dostluğun en saf dilidir. İki ülke olarak bu dili, en güzel şekilde yaşatmayı temenni ediyorum" dedi.

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Başkan Erdoğan Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı! Emine Erdoğan'dan anlamlı paylaşım
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