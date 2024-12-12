Esad rejiminin işkence üssü Sednaya Hapishanesi'nin de aralarında bulunduğu Suriye hapishanelerinde 10 yıl esir tutulan Adıyamanlı işadamı Vakkas Orhan A Haber'e yaşadıklarını anlattı: İş için Suriye'ye gitmiştim. Sohbet ortamında Suriye'nin çok büyük ve güçlü bir ülke olmadığını dile getirmiştim. Bu nedenle 'Erdoğan'ın casusu' olarak adlandırılıp tutuklandım. Orada yaşadığım işkencelerin sayısı ve türü çok fazlaydı. Koğuşlara geceleri su basıyorlardı. Sayamadığım kadar insan açlıktan öldü. Ölüleri poşete koyup çöpe atıyorlardı. Öldürülenleri topluca gömdüklerini gördüm. Artık bıkmıştım. İşkenceye dayanamayıp beni de öldürsünler diye 'Suriye'de ne kadar adam öldürdüyseniz, onları da ben öldürdüm' dedim. 80 kilo girdiğim hapishaneden 35 kilo olarak çıktım. Öte yandan Voice Of Amerika'nın konuştuğu Sednaya Hapishanesi'nden çıkarılan mahkûmlardan Beşir Mansur, "Sırf bu işkenceden kurtulmak için beni öldürün diye yalvardım. Bugüne kadar anlatamayacağım pek çok şey yaptılar" dedi. SABAHiçin gittiği Suriye Kamışlı'da 2013'te önce bir dolandırıcı tarafından gasp edilip alıkonulan, ardından 'ajan' iftirasıyla Esad rejimine ihbar edilerek tutuklanan işadamı Mustafa Aslan'ın ailesinin umutları, Esad rejiminin devrilmesiyle yeniden yeşerdi. Mustafa Aslan'ın kızı Aylin Aslan, SABAH'a konuştu: Şayet babam yaşıyorsa ve serbest bırakıldıysa bize ulaşamamasından korkuyoruz. Ölü ya da sağ babamızı istiyoruz./SABAHManisa Saruhanlı'dan 14 ay önce 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek çıkan, Suriye'de rejim güçleri tarafından yakalanıp Sednaya Cezaevi'ne konulan Engin Arslan (30), dün sabah evine döndü. Anne Sultan Arslan, 14 ay sonra gördüğü evladına 'Anneciğim, kuzum' diye sarılıp sevinç gözyaşları döktü. Engin Arslan, annesi ve ablasına sarılarak "En çok annemin yemeklerini, kokusunu özledim" dedi./ SABAHSuriye'de Esad rejiminin 11 yıl önce tutukladığı 6'sı çocuk 8 kişilik Yasin ailesinden haber alınamadı. Diş hekimi Rania El Abbasi, eşi Abdurrahman Yasin ve en büyüğü 13 en küçüğü 1.5 yaşında olan 6 çocuğuyla Şam'da tutuklanmıştı. Çocuklar bugün yaşıyorsa Dima 24, İntisar Abdel 23, Nijah 22, Alaa 17, Ahmet 15 ve Layan 12.5 yaşında olacak./SABAHSuriyeliler, başkent Şam'daki bir hastanenin karanlık morgunda, cep telefonlarının ışığında, Esad rejiminin işkence hapishanelerinde kaybolan yakınlarından iz bulma umuduyla parçalanmış cesetleri inceledi. Independent'a konuşan adli patolog Zahir et-Takaş, "Dövme, yara gibi vücuttaki ayırt edici işaretlere bakılıyor. Bazı cesetler dişlerinden teşhis ediliyor" dedi.