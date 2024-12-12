İmamoğlu’ndan rövanşist yönetim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Aralık ayı 2'nci bileşimi Saraçhane'de bulunan belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Mecliste söz alan AK Partili Meclis üyesi Yunus Mercanlı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin deprem tehdidine karşı doğru planlama yapmadığını kaydetti. Riskli yapıların tespiti için İBB yönetimin sadece 1 milyar TL ayırdığını söyleyen Mercanlı, "İstanbul'un en acil, en önemli konusu için İBB'nin ayırdığı bütçe 1 milyar TL'dir. Kültürel etkinliklerin planlanması amacıyla ayrılan bütçe 6 milyar TL iken deprem bütçesinin 6'da 1'i olması çok absürt bir durumdur" dedi.İBB Meclisi'nde, İlim Yayma Cemiyeti ve Deniz Feneri Derneği'ne tahsisli yapılar Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi tarafından iptal edildi. İBB yönetimi ayrıca Adalar, Bağcılar, Beyoğlu, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Kartal, Pendik ve Şişli'deki taşınmazların satışı için yetki alırken Pendik ve Arnavutköy belediyelerine tahsis edilen taşınmazları da iptal etti. AK Partili meclis üyelerinin tahsis iptallerine yönelik düştüğü şerhte "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında oluşan meclis aritmetiğine bağlı olarak daha önce alınan meclis kararına yönelik rövanş alma amaçlı hazırlandığı açıkça anlaşılmaktadır" denildi. Taşınmaz satışlarıyla ilgili söz alan AK Partili Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, "İBB elinde neyi var neyi yok satıyor ama buna rağmen hem borçları artıyor hem ortada doğru dürüst bir hizmet üretemiyor. Hizmet üretmediği halde borcu artan ve bütün mal varlıklarını satan tek kuruluş İBB'dir" diye konuştu.