İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine büyük zam! CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni fiyatlar

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında; araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 120 liraya, günlük ücretin 195 liradan 240 liraya, sonraki her saatin 30 liradan 35 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de ise 50 lira olan 1 saatlik park ücretinin 60 liraya, 1-2 saat arası ücretin 60 liradan 70 liraya, 2-4 saat arası ücretin 80 liradan 90 liraya, 4-8 saat arası ücretin 100 liradan 110 liraya, 8-12 saat arası ücretin 150 liradan 160 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 195 liradan 200 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 50 liradan 60 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, günlük ücretin 165 liradan 190 liraya ve sonraki her saatin 30 lira olması istendi.

Öte yandan orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi.

Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 141 liradan 170 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 403 liradan 420 liraya, midibüs için 708 liradan 750 liraya, otobüs-kamyon için 1418 liradan 1500 liraya, motosiklet için de 94 liradan 100 liraya çıkarılması istendi.