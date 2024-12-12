Son dakika: MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Emevi Camii’nde namaz kıldı

Son dakika haberleri: Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sonucu başkent Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetim Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti.
SURİYELİLER MEMLEKETLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI
Kendi halkına zulüm eden Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Bu süreçte Suriyeliler, Türkiye'ye kucak açtığı ve zor günlerinde yanlarında durduğu için minnettar olduklarını söyledi.
EMEVİ CAMİİ'NE AKIN EDİYORLAR
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından halk başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'ne akın etmeye devam ediyor. Halk, ülkedeki en önemli dini yapılardan biri olan başkent Şam'daki Emevi Camii'ne akın ediyor. Suriye halkı, tarihi Emevi Camii'nde ibadetlerini yerine getiriyor.