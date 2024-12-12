Son dakika: MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da! Emevi Camii’nde namaz kıldı

Son dakika haberleri: Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sonucu başkent Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetim Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti.

SURİYELİLER MEMLEKETLERİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Kendi halkına zulüm eden Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı. Bu süreçte Suriyeliler, Türkiye'ye kucak açtığı ve zor günlerinde yanlarında durduğu için minnettar olduklarını söyledi.