Narin davasına günler kala Salim’in avukatından tartışılacak paylaşım

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolduktan 18 gün sonra evinden 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile cesedi gömdüğünü itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında dava açıldı. Haklarında 'iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekten' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 8'inci Ağar Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 4 sanık ile ilgili karar duruşması 26 Aralık günü yapılacak. Karar çıkması beklenen duruşmaya günler kala sanıklardan amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan tartışma yaratacak bir paylaşım geldi. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatı ile Güran ailesi avukatları arasında sosyal medya ve televizyon kanallarında başlayan tartışma devam ederken, sanık Salim Güran'ın Diyarbakır Barosuna kayıtlı avukatı Onur Akdağ sosyal medya hesabından tartışma yaratacak bir paylaşım yaptı. Akdağ, paylaşımında "İşçi Nevzat, gariban Nevzat, suskun Nevzat, korkak Nevzat, sindirilmiş Nevzat... Katil, Nevzat!..." ifadelerini kullandı.