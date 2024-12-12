Somali-Etiyopya krizi Ankara’da çözüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ile Etiyopya arasında yaşanan ve iki ülkeyi savaşın eşiğine getiren krizin çözümü için başlattığı diplomasi barışla sonuçlandı. Başkan Erdoğan bu kapsamda dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ile ayrı ayrı bir araya geldi. Erdoğan, görüşmelerin ardından 2 lider ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyerek taraflar arasında uzlaşıya varıldığını bildirdi. Erdoğan şunları söyledi:Somali ve Etiyopya'nın ülkemizde duydukları güven neticesinde bundan yaklaşık 8 ay önce başlattığımız süreçte önemli bir aşamaya geldik. İki ülke arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını attık. Ülkelerin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik ilkesel tutumumuzun bir sembolü olarak Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimiz. Yaşanan süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her 2 ülkenin değerli katkılarıyla da bugün mutabık kaldığımız ortak bildiri metnini ortaya çıkardık.Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi gönülden tebrik ediyor. Somali ve Etiyopya'nın bulunduğu bölge, geçmişte bir çok haksızlığa uğramasına ciddi çatışmalara sahne olmasına rağmen tarihte parlak dönemler yaşamış, insanlığa önemli katkılar yapmış bir coğrafyadır. Mutabık kalınan ortak bildirinin önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı temelinde bölgede iş birliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam temel oluşturacağına inanıyorum. Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp, bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraberce hayata geçireceğiz.Yaptığımız görüşmeyle birlikte özellikle Etiyopya'nın denize açılma talepleri, istekleri doğrultusunda bugünkü yaptığımız ilk toplantıdan sonra bunun devamını da yapıp denize açılma konusunda Şeyh Mahmud kardeşimin de gereken ilgi alakayla desteği vereceğine inanıyorum. Bu dünya hepimize yeter. Burada hep birlikte yerimizi muhakkak alacağız ve bunun adımlarını da beraber atacağız diye düşünüyorum.Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali ortak basın toplantısında Türkiye'nin gayretleri için teşekkür etti. Her iki lider de iki ülkenin uzlaşısı için Başkan Erdoğan'ın inisiyatif aldığını ve sürecin mutabakatla sonuçlandığını belirterek, Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.Ankara'da gerçekleşen görüşmelerle ilgili bildiride dostane bir ortamda gerçekleştirilen toplantının, açık ve yapıcı bir görüşmeye olanak sağladığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: Somali ve Etiyopya Liderleri birbirlerinin egemenlik, birlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün yanı sıra uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve Afrika Birliği Kurucu Antlaşması'nda yer alan ilkelere saygı ve bağlılıklarını teyit etmişlerdir. Taraflar, dostluk ve karşılıklı saygı ruhu içerisinde, görüş ayrılıkları ve tartışmalı meselelerden vazgeçip geride bırakma ve ortak refah doğrultusunda iş birliği içerisinde kararlılıkla ilerleme konusunda mutabık kalmışlardır.