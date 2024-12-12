SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Blinken’ı kabul etti

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.