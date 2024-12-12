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Giriş Tarihi: 12.12.2024 22:01 Son Güncelleme: 12.12.2024 22:26

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Blinken'ı kabul etti

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Gündemde Suriye'deki gelişmeler var.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Blinken’ı kabul etti

Son dakika haberleri... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

BAŞKAN ERDOĞAN BLINKEN'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı Esenboğa'da kabul etti. Zirve Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alındı. Görüşmede Dışişeri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, Blinken'ı kabul etti
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