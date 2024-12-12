STK’lardan ekmek ve sıcak yemek

Türkiye'deki yardım kuruluşları Tel Rıfat, Halep, Hama, Şam ve diğer bölgelerde insani yardım malzemeleri ulaştırıyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'deki şehirlerde ekmek ve sıcak yemek dağıtımları yapmaya başladı. Sadakataşı Derneği, Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, Uluslararası Eğitim, Tebliğ ve İnsani Yardım Kuruluşu (İDDEF), Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği ve Deniz Feneri Derneği gibi kuruluşlar 20'ye yakın bölgeye yardım ulaştırmak için çalışıyor. Türk Kızılay, sınır kapılarında ikram araçları ile sahada yerini aldı.