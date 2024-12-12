Haberler Gündem Haberleri STK’lardan ekmek ve sıcak yemek
Giriş Tarihi: 12.12.2024

STK’lardan ekmek ve sıcak yemek

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
STK’lardan ekmek ve sıcak yemek
Türkiye'deki yardım kuruluşları Tel Rıfat, Halep, Hama, Şam ve diğer bölgelerde insani yardım malzemeleri ulaştırıyor. İnsani Yardım Vakfı (İHH), Suriye'deki şehirlerde ekmek ve sıcak yemek dağıtımları yapmaya başladı. Sadakataşı Derneği, Şefkat Eli İnsani Yardım Derneği, Uluslararası Eğitim, Tebliğ ve İnsani Yardım Kuruluşu (İDDEF), Umuda Vuslat İnsani Yardım Derneği ve Deniz Feneri Derneği gibi kuruluşlar 20'ye yakın bölgeye yardım ulaştırmak için çalışıyor. Türk Kızılay, sınır kapılarında ikram araçları ile sahada yerini aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
STK’lardan ekmek ve sıcak yemek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA