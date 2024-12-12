Suriye’de milletimizin merhameti kazandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'nda konuştu:Türk milleti olarak tarih boyunca dünyanın neresinde bir zulüm varsa kimseden çekinmeden tavrımızı ortaya koyduk. 5 asır önce engizisyon zulmüne maruz kalan Musevilere kapısını açarak hayatlarını kurtaran bizdik. 19. yüzyılda Polonyalı mültecilere "Tacımı veririm, tahtımı veririm fakat devletime sığınanları asla geri vermem" diyerek sahip çıkan bizim sultanlarımızdı. İkinci Cihan Harbi'nde Nazi vahşetinden kaçan farklı milletlere kapısını açan yine biz olduk. Birinci Körfez Savaşı'nda Kuzey Irak'taki Kürt kardeşlerimizi katliamın pençesinden kurtaran yine biz olduk. Aynelarab'a DEAŞ'lı caniler saldırdığında bir gecede yüz binlerce Suriyeli Kürt'ü ülkesine kabul eden yine Türkiye, bizim hükümetimizdi.Türkiye asırlardır mazlumlara eman yurdu olmuş, müşfik ve merhametli bir ülkedir. Milletimiz âlicenaptır. Kapımıza gelene 'Türk müsün, Arap mısın, Kürt müsün?' diye sormadık. Bizden yardım dileyene 'Müslüman mısın, Hıristiyan mısın, Yahudi misin?' diye sormadık. Türkiye'ye sığınana 'Sen beyaz mısın, siyah mısın?' diye sormadık. Sadece ülkemizin kapılarını değil, gönül dünyamızın kapılarını da ardına kadar biz açtık. Nerede bir mazlum ve mağdur varsa hakkını savunduk. Sonuçta ne oldu? Vicdan kazandı, vicdan. İnsanlık kazandı, merhamet kazandı, dayanışma kazandı, yüce gönüllü olmak kazandı. Muhacirleri bile bile ölüme göndermek isteyenler ise hem seçimlerde hem de insanlık sınavında kaybetti.İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabulünün üzerinden tam 76 sene geçti. Zamanla bu beyannamenin içi boşaltıdı. Komşumuz Suriye'de tarihin en vahşi zulümleri yaşanırken, beyanneme göz göre göre ayaklar altına alınırken lafa gelince insan hakları ve demokrasi havarisi kesilenlerden hiçbir ses duyulmadı. Aynı çifte standartla ülkemizle ilgili hususlarda defalarca biz de karşılaştık. Bölücü örgütün terör eylemlerinde çoğu sivil binlerce vatan evladını şehit verdik. Sırf bölücü teröre boyun eğmediği için işkenceyle katledilen nice insanımız oldu. Aynı şekilde 15 Temmuz gecesi 252 insanımız FETÖ'cü hainler tarafından alçakça şehit edildi. Ama tüm bu süreçlerde eleştiri okları ülkemize yönelirken masumları katleden caniler, Batılı ülkeler tarafından kollandı, baş tacı yapıldı. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin altını en fazla oyanlar, dünyada bunun güya savunuculuğunu üstlenenlerdir. Dünyada insan haklarına riayet konusunda yaşanan gerilemenin temel sebebi işte bu sınıfsal, samimiyetsiz ve riyakâr politikalardır.CHP'nineski genel başkanı, Nazivari, ırkçı, nefret söylemleriyle milletimizi galeyana getirmeye gayret ederken evlerini, vatanlarını, kimi zaman ailelerini bir gecede terk etmek zorunda bırakılan mazlumlara vicdansızca, insafsızca saldırdılar. Bu garibanları hedef haline getirmekten utanmadılar. Sırf seçimlerde 3-5 oy daha fazla alabilmek uğruna ne bize, ne milletimize ne de inancımıza yakışmayan yollara tevessül ettiler. Tabii işin daha üzücü yanı da şudur. Birileri maalesef buna sırf menfaatlerini koruma adına sessiz kalmıştır. Haktan, hukuktan, adaletten, özgürlükten bahsedenlerin çoğu haftalarca süren bu ırkçı nefret furyası karşısında iki kelam etmedi.Yıllarca şahsımıza diktatör iftirası attılar. Sadece bize değil Türk demokrasisine de iftira attılar. Diktatör kime denir görmek istiyorlarsa Suriye'den gelen hapishane görüntülerini seyretsinler. Diktatörün ne olduğunu öğrenmek istiyorlarsa gitsinler yere göğe sığdıramadıkları Baas'ın günah galerisine baksınlar. CHP ne yaparsa yapsın biz gönüllü geri dönüşleri vakarla yürüteceğiz. Yaptıklarından mahcubiyet duyması gereken CHP'nin, Şam'daki müttefiklerini kaybetmenin kuyruk acısıyla mülteci düşmanlığını köpürtmesi utanç vesikasıdır.Halepli iki çocuk, yanına geldikleri Erdoğan'ı sahneye davet etti. Erdoğan, Halepli çocuklarla birlikte sahneye çıktı. Halepli kız çocuğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanım, herkese çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadınız. Biz de evlatların olarak seninle kalacağız, beraber olacağız. Tüm Türkiye'ye helal olsun" dedi.Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 15. Büyükelçiler Konferansı'na ilişkin paylaşımda bulundu: Büyükelçilerimizin ülkemizi başarıyla temsil eden çalışmalarının barış, işbirliği ve diplomasiye güç katmasını temenni ediyorum. ANKARA