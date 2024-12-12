TOÇEV, ‘Dokunduğum Yürekler’ belgeseli ile 30. yaşını kutladı

Okumak her çocuğun hakkıdır" ilkesiyle yola çıkan TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Vakfı), 30'uncu yaşını özel bir etkinlikle kutladı. Bugüne dek 8 milyonu aşkın çocuğa eğitim ve yaşam alanında fırsat eşitliği sağlayan TOÇEV, 30. senesine 10 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) ilk gösterimini yaptığı "Dokunduğum Yürekler" isimli belgeseli ile girdi. Seçkin davetlilerin ve sanatçıların katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte TOÇEV'e yıllardır destek veren kurumlara da plaketleri takdim edildi. TOÇEV Başkanı Ebru Uygun gecede yaptığı konuşmada yeni 30 yıllara yelken açtıklarını ifade ederek, "8 milyon 337 bin 208 öğrenci nitelikli eğitim desteği ile buluştu. Bu çocuklar okumayı, gülmeyi, koşmayı, eğlenmeyi, hayal etmeyi ve duygularını güzelce ifade edebilmeyi hak ediyorlar. Ama en önemlisi eğitimde eşit haklara sahip olmayı hak ediyorlar. Bu yüzden çıktığımız yolculuk daha nice otuzlarla devam edecek" dedi. TOÇEV'in 30. yıl kutlamaları nedeniyle düzenlenen gösterinin ardından salonda yıllık çalışmaların yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı.