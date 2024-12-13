AB’ye Suriye çağrısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği'ne katıldı. Programın sonunda Erdoğan, Sulyok ve Orban ile katılımcıları selamladı. Öte yandan Erdoğan, program öncesinde Cumhurbaşkanı Sulyok'la ikili bir görüşme de gerçekleştirdi.Erdoğan, Suriye halkının ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için başlatacağı yeni sürece Türkiye'nin, Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğünün korunması anlayışıyla destek vermeye devam edeceğini belirtti. Başbakan Orban'ı da kabul eden Erdoğan, Suriye'nin yeniden imarı ve mevcut kurumların ıslah edilmesi konularında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladı.Erdoğan görüşmede mükemmel seviyede olan ve 100 yılı geride bırakan Türkiye- Macaristan ilişkilerini güçlendirme iradesine sahip olduklarını, karşılıklı ticaret hacmini 6 milyar dolar seviyesine ulaştırmak için gayretlerin artarak sürdürülmesinin önemli olduğunu da ifade etti.