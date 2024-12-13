Ankara’da suya yüzde 35 zam! İşte yeni tarife

Mansur Yavaş'ın göreve geldiği dönemde su fiyatı 5 TL idi. Bugün ise su fiyatı 50,92 TL oldu. Böylece Mansur Yavaş göreve geldiği günden bu yana suya yüzde 1018 zam yapmış ve su fiyatları 10 kat artmış oldu. Ankaralılara ve özellikle köylerde yaşayan vatandaşlara ucuz su vaat eden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, aradan geçen 6 yılda Ankara'yı en pahalı suyu tüketen iller arasında soktu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin Aralık ayı toplantılarının beşinci oturumunda suya zam kararı alındı. Toplantıda, ASKİ'nin su satış bedeline ilişkin tarife teklifi görüşüldü.

AK Parti'li Nihat Yalçın'ın belirttiğine göre ABB'nin, su fiyatlarına kullanım miktarına göre yüzde 35 zam yapılmasını önerdiği teklifin detayları şu şekilde: Konutta, 0-15 metreküp arasında birinci kademe, bir metreküp suyun fiyatı 26 TL'ydi. Bu fiyata yüzde 35 zamla 35,10 TL olması önerildi. İkinci kademe (30 metreküpe kadar) 37 TL olan fiyatın yüzde 35 zamla 50,92 TL'ye çıkması talep edildi. Üçüncü kademe (31 metreküp ve üzeri) için ise 48,66 TL olan fiyatın, yüzde 35 artışla 65,69 TL'ye yükselmesi istenildi.

Mecliste oylanan suya zam teklifi, Cumhur İttifakı meclis üyelerinin red oyuna rağmen, oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanacak.

"SU ALLAH'IN NİMETİDİR" DEMİŞTİ

Mansur Yavaş, aday olduğu dönemde, 22 Şubat 2019'da su faturalarında indirim yapacaklarını savunarak, "Biz suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz ve sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz," demişti. Yavaş, seçimlerden önce su zammının çok düşük olacağını iddia etmiş ve "Musluktan içirebilecek hale geleceğiz. Bugün yardım alan ailelere 100-120 lira su faturası geliyorsa, şimdi bu 50 liraya düşecek," şeklinde konuşmuştu.

Mansur Yavaş'ın su kullanımına yönelik yaptığı açıklamalar şöyle:

"ASKİ'ye zam yapmamak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz."

"Köylerde su parasını iki üç kuruşa indiriyoruz. Ben diyorum ki, köylere zaten bizim hakkımız yok. İki üç kuruşluk suyu verelim."

"Sizin su paranızı azaltacağız. Ki sıfır beş kuruşa düşürdük. Güneş enerjisiyle de donatacağız. Yeter ki siz köylerde ücretsiz yaşayın."