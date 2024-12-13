Başkan Erdoğan AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Siz yol arkadaşlarımın şahsında Sakarya'nın her köşesinde bulunan kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Kongremiz hayırlı mübarek olsun.

Bugüne kadar AK Parti Sakarya teşkilatı kadrolarında görev yapıp bugün aramızda bulunmayan kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. Görevini devreden kardeşlerime teşekkür ediyorum. Görevlerine devam eden kardeşlerimize başarılar diliyorum.

BU YOL TÜRKİYE YÜZYILI YOLUDUR

Bu yol Türkiye Yüzyılı yoludur. Bu yol gazilerin, şehitlerin yoludur. Bu yol kalbi Türkiye diye atan soydaşlarımızın, dindaşlarımızın yoludur. Bu yolda bizimle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.

Sakarya Türkiye'nin mayası olan bir şehir.