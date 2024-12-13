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Giriş Tarihi: 13.12.2024 17:28 Son Güncelleme: 13.12.2024 17:33

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kocaeli İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bu beden nefes aldıkça gönlüm sizinledir. Kalbim Kocaeli için atacaktır. Bizim Kocaeli'ye sevgilimiz tarife sığmaz. Burayı tutkuyla seviyoruz. Kocaeli nasıl barış medeniyetinin nişanesi olmuşsa Türkiye Yüzyılı'nın da nişanesi olacaktır.

Türkiye Yüzyılı'nın örnek şehirlerinden biri olacaktır. Bugün de il kongremizi gerçekleştirmek üzere sizlerle beraberiz.

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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
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