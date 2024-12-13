Erdoğan’dan terörizm uyarısı: Önleyici tedbir alacağız

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı dün akşam Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Erdoğan kabulde, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/ YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını vurguladı. DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini belirten Erdoğan, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüşecek olan Blinken, Ankara'ya gelmeden önce yaptığı açıklamada, PKK'nın Türkiye için tehdit olduğunu dile getirdi.