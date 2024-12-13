Bursa Adliyesi’ndeki saldırıda 2 jandarma personeli ağır yaralandı

Bursa Adalet Sarayı'nda meydana gelen olayda 2 tutuklunun sevk edildiği Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, müştekinin babası K.E., tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iki kişi hayatını kaybederken 2 jandarma uzman çavuş Uğur Bulut ile Nurettin Yaşar ağır yaralandı.

İKİ JANDARMA PERSONELİ AĞIR YARALANDI

Bulut ve Yaşar olayın ardından Bursa Hayat Hastanesi ile Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Nurettin Yaşar'ın beyninde büyük hasar oluşurken merminin beynine zarar verdiği, buna bağlı olarak kalbinin durduğu ve kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

ACİL AMELİYATA ALINDI

Uğur Bulut'un ise mermi nedeniyle kafatasında çatlak meydana geldiği ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilirken Yüksek İhtisas Hastanesi'nde acil ameliyata alındığı kaydedildi.