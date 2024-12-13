CHP’li başkan ortaklarını yönetici yaptı: Skandala tepkiler çığ gibi!

Firma ortaklarından Burak Koç'un başkan yardımcısı, Enver Coşar'ın belediye başkan danışmanı, Onur Ünal'ın belediye şirketi olan SAPAŞ'ın genel müdürü olduğunu belirten grup başkanvekili İsa Sezer, "Sayın başkan kendi ticari işletmeniz olan Hegoba Teknoloji Yatırım ve Turizm Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (HEGOBA) altı ortağından siz dahil 4'ü belediyede yönetim kadrolarında görev almış durumdadır. Bunu kesinlikle etik bulmuyoruz. 46 bin nüfuslu bir ilçede sizlerin dört ortağınız mı sadece bu görevi yapabilecek durumdadır! Bu görevleri yapacak ilçemizde birçok gencimizin bulunduğunu düşünmekteyiz" diye konuştu.