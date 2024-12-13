CHP'li Mansur Yavaş'a metro tepkisi! "58 kilometre söz verildi 1 santim bile yapılmadı"

ŞENTEPE TELEFERİK HATTI TASFİYE EDİLDİ

Ünal, Şentepe Teleferik Hattı'nın yapısal bir sorun olmadığı halde 2 yıldır çalışmadığını ve sonunda tasfiye edildiğini hatırlatarak, "Bu kullanışlı sistemi tamamen devre dışı bırakmanız büyük bir hata. Bunun nedeni ise iş bilmezlik ve liyakatsiz kadrolardır" ifadelerini kullandı.

''187 MİLYON EURO'LUK REVİZE SORU İŞARETLERİYLE DOLU''

Fatih Ünal, Mamak Metrosu ihalesinin nihayet gerçekleştiğini ancak ihale sürecinin kafa karıştırıcı olduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın "187 milyon Euro daha düşük teklif aldık" açıklamasına dikkat çeken Ünal:

''Yapılacak her türlü metro hattını destekliyoruz. Ancak, Mansur Yavaş'ın ihalenin revizesi sonrası yaptığı "187 milyon Euro daha düşük teklif aldık" açıklaması, kamuoyunda çeşitli soru işaretlerine neden oldu.

Eğer şartname gereğinden fazla maddeyi barındırıyorduysa, neden bu revizyon 2024 Ocak ayında yapılarak daha erken bir tarihte ihaleye çıkılmadı? Niçin bu kadar vakit kaybedildi?

Bu şartlarla ihale yapılması gerekiyorsa, önceki ihaleye çıkanlar hakkında herhangi bir işlem tesis edildi mi ya da edilecek mi?

Ocak ayında ihaleye teklif veren firmalar arasında, mevcut ihaleyi kazanan Gülermak Firması da bulunuyordu ve o dönemde 3. sırada kalmıştı. Peki, şu soruların yanıtı nedir: