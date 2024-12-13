Emine Erdoğan'dan "Sıfır Atık" paylaşımı: 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıyı İstanbul'da üyelerin yüz yüze ve çevrim içi katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıda, daha önce ele aldıkları önemli başlıkları derinlemesine değerlendirdiklerini kaydeden Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"2025 ROTAMIZIN İNSANLIK ADINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

"Sıfır atık hareketinin bir yaşam felsefesi olarak dünyamıza nasıl yön verebileceği üzerinde durduk. Bu hareketin, gidişatı tersine çeviren güçlü bir yol haritası sunduğu gerçeğini daha geniş kitlelere ulaştırmanın sorumluluğunu hep birlikte taşıyoruz. Toplantımızda, dünyanın farklı coğrafyalarındaki çabaları ortak bir vizyonda buluşturacak küresel bir liderlik anlayışının gerekliliğini değerlendirdik. Bu vizyon doğrultusunda belirlediğimiz 2025 hedeflerimize ulaşmak için atılacak somut ve etkili adımları tartıştık. Kurul üyelerimizin derin bilgi ve değerli katkıları, bu yolculukta en mühim gücümüzdür. Daha adil bir dünya için yaktığımız bu meşalenin ışığının her yere ulaşmasını temenni ediyor, 2025 rotamızın insanlık adına hayırlı olmasını diliyorum."

Erdoğan, paylaşımında ''Dünya Ortak Evimiz'' etiketi de kullandı.