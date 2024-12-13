İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı! İşte Yıldız’ın ilk kadrosu

BİLİŞİM VE VERİ UZMANI MÜDÜRLER GELDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini zaman kavramı gözetmeksizin yerine getiren Serkan Kılınç, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Interpol-Europol Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oldu. İstihbarat Başkanlığı'ndan İstanbul'a atanan ve "Doktor unvanı bulunan ve "Bilişim" alanındaki uzmanlığıyla dikkat çeken Abdulkadir Bilen ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, yine İstihbarat Başkanlığı'ndan İstanbul'a atanan ve "Veri Uzmanlığı" alanında başarılarıyla anılan bir isim olan Kürşad Çevik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Çetelere ve suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak tayin edildi.

FETÖ İLE MÜCADELE EDEN İSİMLER

Düzce'den İstanbul'a atanan ve 10 yıldır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinde başarıyla görev yapmış olan İsmail Arız, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde suçlara karşı başarılı bir mesai yürütürken 17-25 Aralık sürecinden sonra Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine düzenlenen operasyonların perde arkasındaki isimsiz kahramanlardan olan ve son olarak Narkotik Şube Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan İdris Kaya, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu. 17-25 Aralık süreci sonrasında FETÖ ile mücadelenin önemli isimleri arasında olan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya, mevcut görevine devam edecek. Dolunay Kaya, 17-25 Aralık sürecinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yapan Selami Altınok'un Özel Kalem Müdürü olarak devlet adına yoğun bir mesai harcayan, ardından Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde başarıyla görev yapan ve yıllar sonra yeniden İstanbul Emniyeti'nin kadrosuna geçerek Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olmuştu. Dolunay Kaya da suçla etkim mücadele eden isimler arasında…

ŞAHESER MÜDÜR MALTEPE'YE ATANDI

Kocaeli'nin ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü olarak farklı ilçelerde başarıyla görev yapan, görev yaptığı birimlerde özellikle asayiş olaylarındaki başarısıyla anılan ve son olarak İstanbul Emniyeti'ne atanan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü oldu. Şaheser Şen, İsmail Köse, İsmail Arız, Kürşad Çevik, Abdulkadir Bilen, Esat Feryadi ve Hakan Korkmaz gibi İstanbul Emniyeti'ne atanan başarılı ve kritik isimler arasında yer alan Burak Gürakan da kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekmiş bir isim… Uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık suçlarına yönelik devlet adına başarıyla görev yapan Burak Gürakan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Balıkesir ve Mardin başta olmak üzere farklı illerde başarıyla görev yapmış olan ve Emniyet İstihbarat tecrübesiyle bilinen Esat Feryadi Doköz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Yardımcısı oldu. Sokak suçlarıyla etkin mücadele eden isimler arasındaki Güven Timleri Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Spor Güvenliği Şube Müdürü olarak atandı. 4.5 yıldır başarıyla ve titizlikle Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevini yürüten Osman Tınmazol, aynı birimden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Suçla mücadelede önemli isimler arasındaki Cemal Ünlü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Erdem Torlak Fatih İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Faruk Günay Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ'ye yönelik operasyonların isimsiz kahramanlarından olan ve Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevinden sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yerine getiren Murat Özbek, Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yerine getiren Deniz Halıcı Çelik de Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.

İLÇE MÜDÜRLERİ'NDE ROTASYON OLDU

İstanbul'da başarı ve titizlikle görev yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Sevgi, yeni dönemde de İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olacak. 4.5 yıldır başarıyla görev yapan Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de mevcut görevini sürdürecek. Sırasıyla Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlerinde başarılı olan Azmi İlker Çiftçi, Belge Yönetimi Şube Müdürü oldu. Sokak suçlarına yönelik uzmanlığı bulunan isimlerden Murat Çaykara Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü, Tuncer Bilici Esenler İlçe Emniyet Müdürü, Orhan Şen İstanbul Havalimanı Şube Müdürü, Yusuf Erkan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü oldu. Başarılı emniyet müdürleri arasındaki Muhammet Ahmet Katipoğlu Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü, Kenan Akgöllü ise Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü olarak atandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sırasıyla Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği görevlerini başarıyla yürütürken sonra şark görevi için gittiği Ardahan'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Arınç Çevik, Koruma Şube Müdürü oldu. Çevik, şark görevinin ardından İstanbul'a dönerek Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı ve ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerini başarıyla yerine getirmişti.

CİNAYET BÜRO'DAN TERÖR ŞUBE'YE…

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Teknik Büro Amirliği görevinin ardından Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne atanan, ardından Cinayet Büro Amiri olan ve fail-i meçhul cinayet bırakmayan İstanbul Emniyeti'nde gece gündüz demeden başarıyla görev yapan Emniyet Amiri Faruk Furkan Uyanık, Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı oldu. Getirildikleri görevleri başarıyla yerine getiren ve sokak suçlarıyla etkin mücadele eden bazı İlçe Emniyet Müdürleri'nde de rotasyonlara gidildi. Şekip Akın Çatalca İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Ünver Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü, Oktay Çelik Pendik İlçe Emniyet Müdürü, Uğur Kurak Beykoz İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Erhan Konanç Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü, Serkan Gömce Şişli İlçe Emniyet Müdürü, Abdurrahman Soğuksu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü, Abidin Erik Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü, Ali Kesikoğlu Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü, Kıvanç Taşçı Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü, Ali Osman Turhan Silivri İlçe Emniyet Müdürü oldu.