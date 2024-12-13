İstanbul Emniyeti’nde atama rüzgarı! İşte Yıldız’ın ilk kadrosu

Selami Yıldız'ın İstanbul İl İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanmasının ardından İstanbul Emniyeti'nde il içi atamalar yapıldı. Selami Yıldız, İstanbul İl Emniyet Müdürü olduktan sonra farklı iller ve birimlerden sekiz emniyet müdürü İstanbul'a atanmış, ilk il içi atama Personel Şube Müdürlüğü'ne yapılmıştı. Özel Güvenlik Şube Müdürü Resul Karaca, Personel Şube Müdürü olarak atandı. Personel Şube Müdürü Nuriye Okyay ise Özel Güvenlik Şube Müdürü oldu. Ardından il içi atama listeleri hazırlandı. Farklı illerden İstanbul'a atanan sekiz emniyet müdürü İstanbul Emniyeti'nde göreve başlama yaptı.
"A TAKIMI" İSTİHBARAT KÖKENLİ
Atama değerlendirmelerinin ardından beklenen il içi atamalar da yapıldı. Selami Yıldız'ın "A Takımı" başarılı isimlerden oluşurken, İstanbul'da görevlerine başlayan emniyet müdürlerinin İstihbarat ve KOM kökenli olmaları dikkat çekiyor. İl içi atamaların açıklanmasıyla; yıllardır İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak başarıyla görev yapan, hayatından ve ailesinden ön sıralara koyduğu fedakar mesaisiyle İstanbul'da yıllardır terör örgütlerine yönelik düzenlenen çok önemli operasyonların mimarı olan Ömer Faruk Ataş geçtiğimiz yıl terfi alarak Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olmuş fakat mevcut görevine devam etmesi için rütbesi tebliğ edilmemişti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden ilişiğini kesen ve tebliğ alarak Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Ömer Faruk Ataş'a ilerleyen aylarda bir ilin Emniyet Müdürü görevi verilmesi öngörülüyor. Ömer Faruk Ataş yeni görevine kadar Polis Başmüfettişi olarak görev yapacak. Emniyet Teşkilatı'nda yıllardır başarıyla görev yapan ve Birinci Sınıf Emniyet Müdürü olan Aşkın Kılıçkeser, Taner Ertürk, Ali Saraç ve Bülent Çelik de ilişik kesecek. Görev bilinciyle zaman kavramı gözetmeksizin ve titiz mesaisiyle bilinen Nuriye Okyay, Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Özel Güvenlik Şube Müdürü ise Serhat Kalyoncu oldu.
OPERASYONEL ŞUBELERDE ROTASYON
Atama listesiyle bazı operasyonel şubeler, idari birimler ve ilçeler başta olmak üzere bazı birimlerde rotasyona gidildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde terör örgütlerine düzenlenen operasyonların gizli kahramanları arasında olan İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Kubilay Akbaş, Terörle Mücadele Şube Müdürü oldu. 2020 yılından bu yana İstanbul'da görev yapan, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yürüten, Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinde Esenyurt İlçesi'nde suç oranlarının düşmesinde rolü olan Hakan Dulkadir, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü olarak atandı. Hakan Dulkadir, son olarak Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yapmış ve vergi kaçakçılığına yönelik seri ve başarılı operasyonlarla devletin zarara uğratılmasını önlemiş bir isim… İstanbul'da 4.5 yıldır Asayiş Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve tek bir fail-i meçhul cinayet bırakmayan Cinayet Büro Amirliği'nin bağlı olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü oldu. Geçmişte İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'nde suç unsurlarına karşı başarıyla görev yapan, 17-25 Aralık sonrasında atandığı Organize Şube Müdürlüğü'nde FETÖ'ye karşı korkusuzca ve kararlılıkla düzenlenen önemli operasyonlarda görev yapan, Beykoz İlçe Emniyet Müdürü ve son olarak Pendik İlçe Emniyet Müdürü olarak sokak suçlarıyla mücadele eden Hakan Öztürk de Asayiş Şube Müdürü olarak atandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan ve Emniyet Teşkilatı'nda başarıyla görev yapmış isimlerin arasındaki İsmail Köse, uzmanlık alanında görevine devam edecek. İzmir'de Emniyet İstihbarat Şubesi'nde başarıyla mesai yapan İsmail Köse, İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Terör örgütlerine yıldırıcı operasyonlarla darbe üstüne darbe indiren Terörle Mücadele Şube Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü, başarılı terör geçmişi bulunan Halil İbrahim Başlı da Önleyici Hizmetler Şube Müdürü oldu.
BİLİŞİM VE VERİ UZMANI MÜDÜRLER GELDİ
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Personel Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini zaman kavramı gözetmeksizin yerine getiren Serkan Kılınç, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü ve Interpol-Europol Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oldu. İstihbarat Başkanlığı'ndan İstanbul'a atanan ve "Doktor unvanı bulunan ve "Bilişim" alanındaki uzmanlığıyla dikkat çeken Abdulkadir Bilen ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, yine İstihbarat Başkanlığı'ndan İstanbul'a atanan ve "Veri Uzmanlığı" alanında başarılarıyla anılan bir isim olan Kürşad Çevik Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Çetelere ve suç örgütlerine yönelik başarılı operasyonlar düzenleyen Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mustafa Aktan ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürü olarak tayin edildi.
FETÖ İLE MÜCADELE EDEN İSİMLER
Düzce'den İstanbul'a atanan ve 10 yıldır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) birimlerinde başarıyla görev yapmış olan İsmail Arız, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Koruma Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde suçlara karşı başarılı bir mesai yürütürken 17-25 Aralık sürecinden sonra Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevlendirilen ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine düzenlenen operasyonların perde arkasındaki isimsiz kahramanlardan olan ve son olarak Narkotik Şube Müdür Yardımcılığı görevinde bulunan İdris Kaya, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü oldu. 17-25 Aralık süreci sonrasında FETÖ ile mücadelenin önemli isimleri arasında olan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü Dolunay Kaya, mevcut görevine devam edecek. Dolunay Kaya, 17-25 Aralık sürecinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yapan Selami Altınok'un Özel Kalem Müdürü olarak devlet adına yoğun bir mesai harcayan, ardından Dolmabahçe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde başarıyla görev yapan ve yıllar sonra yeniden İstanbul Emniyeti'nin kadrosuna geçerek Ataşehir İlçe Emniyet Müdürü olmuştu. Dolunay Kaya da suçla etkim mücadele eden isimler arasında…
ŞAHESER MÜDÜR MALTEPE'YE ATANDI
Kocaeli'nin ilk kadın İlçe Emniyet Müdürü olarak farklı ilçelerde başarıyla görev yapan, görev yaptığı birimlerde özellikle asayiş olaylarındaki başarısıyla anılan ve son olarak İstanbul Emniyeti'ne atanan İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü oldu. Şaheser Şen, İsmail Köse, İsmail Arız, Kürşad Çevik, Abdulkadir Bilen, Esat Feryadi ve Hakan Korkmaz gibi İstanbul Emniyeti'ne atanan başarılı ve kritik isimler arasında yer alan Burak Gürakan da kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekmiş bir isim… Uyuşturucu, organize suçlar ve kaçakçılık suçlarına yönelik devlet adına başarıyla görev yapan Burak Gürakan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Balıkesir ve Mardin başta olmak üzere farklı illerde başarıyla görev yapmış olan ve Emniyet İstihbarat tecrübesiyle bilinen Esat Feryadi Doköz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Yardımcısı oldu. Sokak suçlarıyla etkin mücadele eden isimler arasındaki Güven Timleri Şube Müdürü Ahmet Lütfü Çırakoğlu, Spor Güvenliği Şube Müdürü olarak atandı. 4.5 yıldır başarıyla ve titizlikle Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü görevini yürüten Osman Tınmazol, aynı birimden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı oldu. Suçla mücadelede önemli isimler arasındaki Cemal Ünlü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Erdem Torlak Fatih İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Faruk Günay Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürü oldu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olduğu dönemde FETÖ'ye yönelik operasyonların isimsiz kahramanlarından olan ve Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı görevinden sonra Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevini başarıyla yerine getiren Murat Özbek, Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı. İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevini başarıyla yerine getiren Deniz Halıcı Çelik de Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü ve Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
İLÇE MÜDÜRLERİ'NDE ROTASYON OLDU
İstanbul'da başarı ve titizlikle görev yapan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Sevgi, yeni dönemde de İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nden sorumlu olacak. 4.5 yıldır başarıyla görev yapan Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürü Süleyman Gökdemir de mevcut görevini sürdürecek. Sırasıyla Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlerinde başarılı olan Azmi İlker Çiftçi, Belge Yönetimi Şube Müdürü oldu. Sokak suçlarına yönelik uzmanlığı bulunan isimlerden Murat Çaykara Başakşehir İlçe Emniyet Müdürü, Tuncer Bilici Esenler İlçe Emniyet Müdürü, Orhan Şen İstanbul Havalimanı Şube Müdürü, Yusuf Erkan Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürü oldu. Başarılı emniyet müdürleri arasındaki Muhammet Ahmet Katipoğlu Baltalimanı Polisevi Şube Müdürü, Kenan Akgöllü ise Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürü olarak atandı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sırasıyla Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği görevlerini başarıyla yürütürken sonra şark görevi için gittiği Ardahan'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü yapan Arınç Çevik, Koruma Şube Müdürü oldu. Çevik, şark görevinin ardından İstanbul'a dönerek Asayiş Şube Müdür Yardımcılığı ve ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerini başarıyla yerine getirmişti.
CİNAYET BÜRO'DAN TERÖR ŞUBE'YE…
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde Teknik Büro Amirliği görevinin ardından Fatih Asayiş Büro Amirliği'ne atanan, ardından Cinayet Büro Amiri olan ve fail-i meçhul cinayet bırakmayan İstanbul Emniyeti'nde gece gündüz demeden başarıyla görev yapan Emniyet Amiri Faruk Furkan Uyanık, Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı oldu. Getirildikleri görevleri başarıyla yerine getiren ve sokak suçlarıyla etkin mücadele eden bazı İlçe Emniyet Müdürleri'nde de rotasyonlara gidildi. Şekip Akın Çatalca İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Ünver Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürü, Oktay Çelik Pendik İlçe Emniyet Müdürü, Uğur Kurak Beykoz İlçe Emniyet Müdürü, Ömer Erhan Konanç Avcılar İlçe Emniyet Müdürü, Necati Aktuğ Şahin Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürü, Serkan Gömce Şişli İlçe Emniyet Müdürü, Abdurrahman Soğuksu Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü, Abidin Erik Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü, Ali Kesikoğlu Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü, Kıvanç Taşçı Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü, Ali Osman Turhan Silivri İlçe Emniyet Müdürü oldu.