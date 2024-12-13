Koltuğa oturdu Halk Kart’ı kapattı

Bursa'da vatandaşlar, yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimine geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yeni hizmetler beklerken, tam aksine mevcut hizmetler de sekteye uğradı. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz baldızını ve yeğenini belediyede işe almasıyla gündeme gelen CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, uzun yıllardır aksamadan verilen hizmetleri sekteye uğrattı. Belediyenin Evde Bakım Hizmetleri biriminden tam 30 personelin işine son veren Bozbey, bu birimde hizmetlerin aksamasına neden oldu. Evde bakım hizmeti alan vatandaşlar mağdur oldu. Bozbey şimdi de ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın faydalandığı Halk Kart uygulamasını durdurdu. Belediye'nin sosyal desteğe ihtiyacı olan aile ve bireylerin başvurusu yapması için açtığı Online Sosyal Destek Başvuru sistemi kapandı. Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru ekranına girdiğinde, "HalkKart başvurularımız sosyal yardımlar başvuru yoğunluğu ve sistem güncellemesi nedeniyle geçici bir süre durdurulmuştur" yazısıyla karşılaştı.