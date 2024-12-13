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Giriş Tarihi: 13.12.2024

Koltuğa oturdu Halk Kart’ı kapattı

Eş, dost ve akraba atamaları ile gündeme gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ihtiyaç sahibi vatadaşların yararlandığı Halk Kart uygulamasını kapattı

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Koltuğa oturdu Halk Kart’ı kapattı
Bursa'da vatandaşlar, yerel seçimlerinin ardından CHP yönetimine geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yeni hizmetler beklerken, tam aksine mevcut hizmetler de sekteye uğradı. Başkanlık koltuğuna oturur oturmaz baldızını ve yeğenini belediyede işe almasıyla gündeme gelen CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, uzun yıllardır aksamadan verilen hizmetleri sekteye uğrattı. Belediyenin Evde Bakım Hizmetleri biriminden tam 30 personelin işine son veren Bozbey, bu birimde hizmetlerin aksamasına neden oldu. Evde bakım hizmeti alan vatandaşlar mağdur oldu. Bozbey şimdi de ihtiyaç sahibi binlerce vatandaşın faydalandığı Halk Kart uygulamasını durdurdu. Belediye'nin sosyal desteğe ihtiyacı olan aile ve bireylerin başvurusu yapması için açtığı Online Sosyal Destek Başvuru sistemi kapandı. Desteklerden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru ekranına girdiğinde, "HalkKart başvurularımız sosyal yardımlar başvuru yoğunluğu ve sistem güncellemesi nedeniyle geçici bir süre durdurulmuştur" yazısıyla karşılaştı.

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Koltuğa oturdu Halk Kart’ı kapattı
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