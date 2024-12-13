MİT Başkanı Kalın Emevi Camii’nde namaz kıldı

MİTBaşkanı İbrahim Kalın dün Suriye'nin başkenti Şam'a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın, geniş güvenlik önlemleri arasında Emevi Camii'ne de gitti. Burada namaz kılan Kalın, cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Kalın, Suriye'nin geçici hükümeti ile temaslarda bulundu.Bu arada Türkiye'nin Moritanya Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Yeni görevini Köroğlu'na Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tebliğ etti. Öte yandan Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesiyle başlayan yeni dönemde, Emevi Camii tarihi bir güne hazırlanıyor. Camide bugün kılınacak 'özgür' cuma namazında hutbeyi, İstanbul'da Suriye İslam Konseyi'ni kurarak Suriye muhalefetine dini liderlik eden ve Suriye Büyük Müftüsü olarak seçilen Usame el-Rıfai okuyacak. Hutbenin Suriye halkı için manevi anlamda bir dönüm noktası olacağı belirtiliyor.