Savcı katilini öven Ezgi Yıldız’a CHP yine iş verdi! CHP’li Gökhan Günaydın’a tahsis edilen araçta görüntülendi

İBB'YE GERİ DÖNDÜ

Terör propagandası yapmak suçundan tutuklanan Yıldız'ın serbest kaldığı ve İBB'de tekrar işbaşı yaptırıldığı öğrenilmişti. CHP sempatizanlığıyla bilinen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafını "Adalet böyle sağlanır" açıklaması sebebiyle tutuklanan paylaşan CHP PM üyesi ve İBB çalışanı Ezgi Yıldız'ın serbest kalarak görevine devam ettiğini söyledi. Jahrein yaptığı paylaşımda, "Bu hanım abla CHP milletvekili Gökhan Günaydın'ın sekreteri (danışmanı). İBB üstünden çifte maaşlı. Geçtiğimiz dönem bu tweeti gündem oldu ve yargılandı. Şimdi serbest ve görevinin başında. Bu tweetin ortaya çıkmasına rağmen nasıl hala aynı görevde olabiliyor" demişti.