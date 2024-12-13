Sednaya Hapishanesi’ndeki babasını arıyor

Konya'da yaşayan 18 yaşındaki Suriyeli Enes Hajderviş, 12 yıl önce Suriye'nin başkenti Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde götürülen babasından bir haber almayı bekliyor. Suriye'de rejime yönelik protestoların başladığı sıralarda Lazkiye'de esnaflık yapan Ahmed Hajderviş de Sednaya Hapishanesi'ne götürüldü. Babasının tutuklanmasının ardından 2012'de ailesiyle önce İdlib'deki çadırkente, ardından Türkiye'ye geldiklerini anlatan Enes Hajderviş, "Babamı biraz hatırlıyorum.O tutuklandığında 6 yaşındaydım. Küçük bir dükkânı vardı, onu götürdüler. Lazkiye'de 3 ay tutuklu kaldı. Sonra Sednaya Hapishanesi'ne götürdüler. Ondan sonra hiç haber alamadık. Hapishaneden çıkarılanların günlük listesi paylaşılıyor. Henüz ismine rastlayamadık. Ne şehit olduğunu ne de sağ olduğunu biliyoruz. Babamı çok özlüyorum" dedi.