SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile görüştü

Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara Süreci'ni başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade etti.

TÜRKİYE DEVREYE GİREBİLİR

Başkan Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

SURİYE MESAJI!

Başkan Erdoğan, Suriye halkının 13 yıllık insani krizin ardından kendi geleceğine karar verme aşamasına ulaştığını, Türkiye'nin bu sürece katkı vereceğini, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasını desteklediğini, geçici hükümetin kuşatıcı, kapsayıcı ve doğru adımlar atması, Suriye halkına hizmet etmesi ve komşularına tehdit oluşturmamaları için bu desteğin devam edeceğini söyledi.