Suriye’ye ilk yolculuk

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na aileleriyle gelen çocuklar, İl Göç İdaresi bünyesindeki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemlerini yaptırdıktan sonra ülkelerine geçiş yapıyor. Türkiye'ye 11 yıl önce eşi Sibel ile gelen Mahmud Hamido, önce İstanbul'a, ardından Kayseri'ye gitti. Burada çeşitli işlerde çalışan çiftin Ali (10), Zekeriya (7), Rukiye (3), Kamer (2) ve Cemil (1) adında 5 evladı dünyaya geldi. Daha önce hiç Suriye'ye gitmeyen Hamido ailesinin çocukları, ilk defa vatan topraklarına gitmenin heyecanını yaşadı. Mahmud Hamido, "5 çocuğum oldu.Ben burada evlat sahibi oldum. Çocuklarım ilk defa Suriye'ye gidecek ve bunun için çok mutluyum; çünkü Suriye'ye kendi vatan toprağımıza dönüyoruz. Türkiye bize kucak açtı çok güzel ama bizim vatanımız bize daha güzel. Allah razı olsun herkesten" dedi. 12 yıl önce ailesiyle Gaziantep'e gelen ve tekstil fabrikasında çalışan Valid El Şeyhi ise eşi Nur ile burada evlendiğini, Abdulaziz (8), Hani (2) ve Halid (1) adında 3 çocuğunun olduğunu söyledi. İlk defa çocuklarının Halep'i göreceğini dile getiren Şeyhi, "Çocuklarım vatanlarını hiç görmedi, ilk defa gidecekler. Türkiye'yi unutmayacağız" diye konuştu.Suriyelilerin Hatay'ın Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı Gümrük Kapısı'ndan geçişleri sürüyor. 10 yıldır Hatay'da bulunan Elcemal ailesi de dönüş yapanlardan. İnşaat ustası baba Eymen Elcemal (40) eşi Rezzan İzettin (38), çocukları İman (17), Mustafa (13), Limar (10) ve Han (3) ile Şam'a gitmek için sınır kapasından yüzleri güler bir şekilde geçiş yaptı. Esad rejiminden ailesiyle kaçıp Hatay'a geldiğinde ilkokul birinci sınıfa giden ve şu an üniversite sınavına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencisi İman Elcemal, "Türkiye'ye çok şey borçluyuz. En büyük hayalim burada hemşire olmaktı. Ama bu hayalimi Suriye'de gerçekleştireceğim. Depremde kaybettiğim arkadaşlarımı hiçbir zaman unutamam. Onlar benim kalbimde yaşıyor" ifadelerini kullandı.