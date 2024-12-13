Tarihi görüşme 7 saat sürdü

kriz olan iki Afrika ülkesi Etiyopya ile Somali, Türkiye'nin uzun süren çabaları sonrası buzları eritti. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, önceki gün BaşkanR ecep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle geldikleri Türkiye'de bu uzlaşmayı Ankara Bildirisi ile imza altına aldı. İki ülkesi arasındaki barış 8 ayda, Türkiye sayesinde gerçekleşti. Bildiri ise Ankara'da 7 saat süren müzakereler sonucu duyuruldu. Bildiride, tarafların taahhütlerin yorumlanması ve uygulanmasına ilişkin her türlü görüş ayrılığını diyalog yoluyla ve gerektiğinde Türkiye'nin desteğiyle barışçıl bir şekilde çözme taahhüdünde bulunduğu kayda geçirildi.