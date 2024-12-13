Ülke toprağı olarak kalacak

Suriye'deki son gelişmelerle birlikte Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması tartışılırken, eski Çevre ve Orman Bakanı AK Partili Veysel Eroğlu, "Tekrar ülkemizin toprağı olmaya devam edecek" dedi. Süleyman Şah Türbesi'nin onarımı için bakanlığı döneminde yoğun çaba gösteren Eroğlu, türbenin tarihsel sürecini anlattı. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi Süleyman Şah'ın Fırat Nehri'ni geçerken yanındaki iki askeri ile boğulduğunu anımsatan Eroğlu, 1086 yılında Caber Kalesi'ne defnedildiklerini kaydetti. Yavuz Sultan Selim zamanında fethedilen bölgede mezarın bulunduğu yere bir türbe yapılarak buraya Türk Mezarı adı verildiğini dile getiren Eroğlu, "1921 yılında Türkiye ile Fransa hükümetleri arasında imzalanan Ankara Antlaşması ve 1923 yılında imzalanan Lozan Antlaşması gereğince Süleyman Şah Türbesi, Türkiye toprağı olarak kabul edilmiştir. Türkiye burada muhafız bulundurma ve bayrak çekme hakkına sahip olmuştur.Süleyman Şah'ın naaşı, 1973 yılında Karakozak Köyü'ndeki yerine taşınmıştır. Türbe, 1999 yılında Teşrin Barajı sularının etkisinde kalmıştır. Çevre ve Orman Bakanı olduğum dönemde DSİ vasıtasıyla restore ettik" dedi. Suriye'deki iç savaş ve terör örgütü DEAŞ'ın türbeye yerleşmesi nedeniyle Süleyman Şah'ın naaşının 2015 yılında Eşme Köyü'ne taşındığını anımsatan Eroğlu, "Bölgede bulunan çok stratejik bir nokta olan ve Münbiç'ten Aynelarab'a geçen Karakozak Köprüsü'nün kontrolünü Suriye Milli Ordusu almıştır. İnşallah çok yakın zamanda Süleyman Şah Türbesi ve Saygı Karakolu, tekrar ülkemizin toprağı olmaya devam edecek, şanlı bayrağımız burada dalgalanacak" dedi.Tarihçi yazar Serhat Doğan ise "Süleyman Şah ve onun mirası bugün hâlâ Suriye'de yaşamaktadır. Halep, Hama, Humus ve diğer Türk yerleşkelerinde Türk varlığı ve hâkimiyeti söz konusuysa bunda en büyük katkı Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a aittir. O bizim vazgeçilmezimizdir" dedi.