Vatanımızı yeniden ayağa kaldıracağız

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi, yıllar önce ülkelerinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilere umut ışığı oldu. İstanbul'da yaşayan Suriyeliler de ülkelerine dönmek için gün saymaya başladı. Ülkelerindeki olumlu gelişmelerle sevinç yaşayan Suriyeliler, duygularını SABAH'a anlattı.: Şam'dan Türkiye'ye geleli 10 sene oldu. Öğrenciydim, Esad'ın zulmünden kaçıp ailemle Türkiye'ye geldim. Orada 2014'te bir arkadaşımı Sednaya Hapishanesi'ne atmışlardı. Bir daha haber alamadım. İnşallah 2-3 ay sonra dönmeyi düşünüyoruz. Türkiye'ye misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederim.2015'te Şam'dan geldim. Esad doğduğum ve büyüdüğüm yeri harap etti. Hayat çok zor ve adaletsizdi. Zalimler ve hırsızlar tarafından yönetiliyorduk. İnşallah yakında tamamen Suriye'ye döneceğiz. Varınca toprağımı öpeceğim. Orada da aktardım. Türk halkına teşekkür ediyorum. Başta biraz zorlandık ama alıştık. Suriye düzelince biz de sizleri bekleriz, misafirimiz olursunuz.Rakka'da inşaat mühendisiydim. Esad bir diktatördü, bize çok zulmetti, katliamlar yaptı, üzerimize bombalar yağdırdı. Artık gitti, çok mutluyum. Burada muhasebe işleriyle uğraşıyorum. 1-2 aya Suriye'ye döneceğim. Hayatımı orada sürdüreceğim. Türkiye'nin iyiliği unutulmaz.Hayatımız mahvolmuştu. Yeni Suriye'den çok umutluyuz. 15 gün sonra gitmeyi düşünüyorum. Burada bize çok iyi davrandılar, Allah razı olsun. Kardeşliğimiz devam edecek. İyi ki varsınız.Bizim Halep'teevimiz ve 3 işyerimiz vardı. Yanımızda25-30 işçi çalışırdı. Bombalar atılmayabaşlayınca sık sık yer değiştirdik. 2 yılMersin'de yaşadık. Almanya'dan davetgeldi, vatandaşlık ve iş garantisi verdilerfakat babam Müslüman bir ülke olduğuiçin Türkiye'yi tercih etti. Beyoğlu'ndamarangoz dükkânı açtık. Suriye'deki herşey normale dönünce oraya gideceğiz.12 yıldır Türkiye'de yaşıyorum. İstanbul Üniversitesi'nde sosyoloji okudum. Her Suriyelinin hayali ülkesine geri dönmek. Yeni Suriye'nin inşasında katkım olmasını çok isterim. Okuduğum bölümün ne kadar önemli olduğunu tekrar görmüş oldum ve Suriye'de sosyoloji çok önemli olacak. Öğrendiklerimle, bildiklerimle ülkem için faydalı bir insan olmak istiyorum.Evimiz bombalandı. 9 yıl önce canımızı kurtarmak için Esad rejiminin zulmünden kaçtık. Eşim ve 4 çocuğumla İstanbul'da yaşamaya başladık. Mobilya dükkânı açarak sanatımı devam ettirdim. İki kızımı da okuttum. Bir kızım İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya bölümü 4. sınıf öğrencisi, diğer kızım İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Çocukların okulu biter bitmez ülkeme dönmek istiyorum. Vatanımızın bize ihtiyacı var.