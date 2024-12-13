Vatanlarına dönen Suriyelilerin yüzleri gülüyor: Türkiye’ye çok şey borçluyuz

Esad rejiminden ailesiyle kaçıp Hatay'a geldiğinde ilkokul birinci sınıfa giden ve şu an üniversite sınavına hazırlanan 12'nci sınıf öğrencisi İman Elcemal, duygularını SABAH'a anlattı. Genç kız, "Türkiye'ye çok şey borçluyuz. En büyük hayalim burada hemşire olmaktı. Ama bu hayalimi Suriye'de gerçekleştireceğim. Burada çok arkadaşlarım oldu. Ama maalesef depremde kaybettiğim arkadaşlarım da vardı. Onları hiçbir zaman unutamam. Her sene canımdan çok sevdiğim arkadaşlarımın mezarlarını ziyaret edeceğim. Onlar benim kalbimde yaşıyor" dedi.