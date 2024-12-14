12 yıl sonra bir ilk! Türkiye Büyükelçiliği açılıyor

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de normalleşme başladı. Normalleşme çerçevesinde Türkiye Şam Büyükelçiliğini açmaya karar verdi. Dışişleri Bakanı bu gelişmeyi dün katıldığı bir programda duyurdu.

Türkiye Şam'daki Büyükelçiliğini 2012 yılında durdurmuştu. 12 yılın ardından Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Perşembe günü Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı. Şam'da Zyad Bin Abi Sufyan sokakta bulunan elçilik henüz açılmadı. Büyükelçiliğinin gün içinde açılması bekleniyor.