Haberler Gündem Haberleri 12 yıl sonra bir ilk! Türkiye Büyükelçiliği açılıyor
Giriş Tarihi: 14.12.2024 10:34

12 yıl sonra bir ilk! Türkiye Büyükelçiliği açılıyor

Suriye’de Baas rejiminin devrilmesinin ardından Şam’da normalleşme başladı. Normalleşmenin ilk adımı olarak Şam Türkiye Büyükelçiliği açılıyor. Elçiliğin bugün gün içinde açılması bekleniyor.

Oğuzhan UYSAL Oğuzhan UYSAL
12 yıl sonra bir ilk! Türkiye Büyükelçiliği açılıyor

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de normalleşme başladı. Normalleşme çerçevesinde Türkiye Şam Büyükelçiliğini açmaya karar verdi. Dışişleri Bakanı bu gelişmeyi dün katıldığı bir programda duyurdu.

Türkiye Şam'daki Büyükelçiliğini 2012 yılında durdurmuştu. 12 yılın ardından Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Perşembe günü Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atanmıştı. Şam'da Zyad Bin Abi Sufyan sokakta bulunan elçilik henüz açılmadı. Büyükelçiliğinin gün içinde açılması bekleniyor.

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12 yıl sonra bir ilk! Türkiye Büyükelçiliği açılıyor
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