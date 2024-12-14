7 işçiyi kapının önüne koydu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yeni yıla sayılı gün kala işçi kıyımına başladı. Geçtiğimiz günlerde bir önceki başkan Tunç Soyer döneminde kurulan Kent Konseyi Şube Müdürlüğü'nün kapısına kilit vurup burada göreğvli 12 personeli kapı dışarı eden Tugay gelen tepkiler üzerine geri adım attı. İzenerji personelinin çeşitli birimlerinde görevlendirileceğini duyurdu. Tam her şey yoluna girdi derken bir işten çıkarma haberi de İZDOĞA şirketinden geldi. Bazı birimlerin kapatılacağını duyuran yönetimi 7 işçiye 'kendinize belediye içinde yer bulun' dedi. Ardından da işçileri kapı dışarı etti. Neye uğradıklarını şaşıran işçiler aldıkları tebligatları karşısında büyük şok yaşadı.