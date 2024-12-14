ABD’ye net mesaj: Suriye’de teröriste yer yok

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dün Ankara'da bir araya geldi. Ardından Blinken'la ortak basın toplantısı düzenleyen Fidan, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin "Terörizmin yer bulmaması, DEAŞ'ın, PKK'nın orada hâkim olmaması önceliklerimiz arasında" ifadesini kullandı. Fidan, katıldığı televizyon canlı yayınında da şunları kaydetti:Muhalefet Halep'e neredeyse silah atılmadan girdi. Minimum can kaybı olması için 2 önemli aktör (Rusya-İran) ile görüşmeler sürdürerek bunun kansız bir şekilde olmasının yolunu açtık. Doha'da Ruslar ve İranlılarla bir araya geldik. Onlar da telefon etti ve Esad o akşam gitti.İsrail, yeni yönetimin durduğu yerden emin olmadığı için, elinde imkan ve kabiliyet varsa yok etmek için bir strateji geliştirdi. Bence bu çok tehlikeli bir strateji. Kendilerine haber yolladık: Artık provokasyondan vazgeçin. Suriye yönetiminin kontrolü altında bulunan yerleri bombalamaktan vazgeçin.Suriye'nin artık milli bir hükümeti var. YPG'nin artık bir zemin bulamayacağını düşünüyoruz. Bir defa YPG'nin ortadan kaldırılması stratejik hedefimiz. Ya bunlar kendi kendilerini feshederler ya da feshedilirler, yani yok olurlar. Suriye'deki kardeşlerimizin kendi toprak bütünlüklerini sağlamakla ilgili atacağı adımlarla bu tehdidin bertaraf edilmesini bekleyeceğiz. Diğer taraftan YPG elimine edilirken Kürtlere bir zarar gelmemesi lazım. YPG içindeki uluslararası teröristlerin ülkeyi bugünden itibaren terk etmesi gerekiyor. YPG'nin bütün komuta kademesinin (Suriyeli olanların da) ülkeyi terk etmesi gerekiyor. Daha sonra PKK'lı olmayan kadroların silahlarını bırakarak, normal hayatlarına dönerek, artık milli, eşitlikçi, bütüncül Suriye içerisinde hayatlarına devam etmeleri gerekiyor.