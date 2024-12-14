Adliye saldırısından acı haber: Uzman Erbaş şehit düştü

Bursa Adliyesi'nde dün görülen öldürmeye teşebbüs davasında, duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen müşteki Tolga Ergün'ün emekli güvenlik görevlisi babası Kemal Ergün, davanın sanıkları Mert Akça ile babası Köksal Akça'yı silahla vurarak öldürmüştü. Saldırı anında Cezaevi Bölük Komutanlığı'nda görevli Nurettin Yaşar ile silah arkadaşı Uğur Bulut da başlarına isabet eden mermi ile ağır yaralanmıştı.

ŞEHİT OLDU

Hastanede tedavi altında olan Nurettin Yaşar doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaşar'ın naaşı yarın Bursa İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılacak olan cenaze merasimi sonrası Yenişehir Havaalanı'ndan uğurlama töreni ile memleketine gönderilecek.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehadet haberini paylaşarak, "Çok üzgünüz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Jandarma personelinin Şehit olmasına dair yaptığı paylaşıma, "Milletimizin başı sağ olsun" diyerek başladı. Bakan Yerlikaya, "Bursa-Osmangazi ilçesi 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesinde, duruşma esnasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda mahkeme salonundaki devriye personelinden Bursa İl J.K.lığı emrinde görevli Uzman Erbaş Nurettin YAŞAR ağır yaralanmıştı. Kahramanımız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bugün şehit oldu. Çok üzgünüz... Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanlığı: "Bursa Adliyesinde meydana gelen silahlı saldırı sonucu yaralanan Uzman Erbaş Nurettin Yaşar şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Başımız sağ olsun."