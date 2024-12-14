Ay yıldızlı özgürlük

Suriye'de diktatör Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından 1310 yıllık Emevi Camii'ne akın eden halk, dualarla özgürlüklerini kutladı. Şam'ın yeniden özgürlüğüne kavuşması sonrası ilk cuma namazında cami avlusunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen doldu. Cami çevresindeki askerlerin silahlarına gül takmaları dikkat çekti. Avluyu dolduran kalabalık dışarıya taştı. Kalabalık sık sık "Türkiye" sloganları attı.HTŞ lideri ve Askeri Harekât Komutanı Muhammed El Colani, Suriye halkına videolu mesajla çağrı yaptı ve halkı, devrimi kutlamak için meydanlara davet etti. Colani kutlamalarda silah kullanılmamasını istedi ve "Önce kutlamamızı yapalım daha sonra el birliğiyle Suriye'yi yeniden inşa edelim" dedi. Devrimin sembollerinden biri haline gelen Emevi Camii'nde açılan Türk bayrağı ise gündeme damga vurdu.Cuma namazını kılan Suriyeliler, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. Allah Türkiye'yi korusun" dedi. Bir Suriyelinin Türk bayrağını öptüğü anlar da görenleri duygulandırdı. Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed El Beşir, cuma namazında 'özgürlük' konulu hutbede birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.Namaz sonrası her yaştan Suriyeli, Emevi Meydanı'na akın ederek yeni Suriye'yi kutladı. Meydandakilerden Noor Mohamd Ramadan adlı bir Suriyeli, "Çok şükür bugüne ulaştık. Bizim Recep Tayyip Erdoğan'a çok selamımız var. Allah onu başımızdan eksik etmesin" dedi. Halep'te, Humus'ta, Deyrizor'da da kutlamalar yapıldı.