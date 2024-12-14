Bağlantıları tek tek ortaya çıkıyor

Terör örgütü PKK'ya üyelik suçundan tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in soruşturması derinleşiyor. Yürütülen soruşturmalar kapsamında Özer ile yoğun telefon trafiği bulunan ve örgüte hizmet sağlayan şüphelilere operasyon düzenledi. Aynı zamanda örgüt ile iltisaklı 6 şüphelinin PKK lehine süreklilik arz edecek şekilde propaganda yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin, aralarındaki anlaşmazlıkları terör örgütünün sözde mahkemesine götürdüğü, 1 şüphelinin de bu yapılanma içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında; terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın 2024 yerel seçimler öncesinde yaptığı açıklamada vücut bulan, kamuoyunda "Kent Uzlaşısı" olarak bilinen, terör örgütü mensuplarının metropol belediyelerine sızdırılması talimatı doğrultusunda Esenyurt Belediye Başkanlığı'na yerleştirmişti.