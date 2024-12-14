Bakan Fidan’dan Suriye zirvesinde net mesajlar

Ürdün'ün Akabe kentinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da katıldığı, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı başladı.
Amman yönetiminin evi sahipliği yaptığı toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.
Görüşmelerin ardından dışişleri bakanları düzeyinde ortak basın toplantısı düzenlendi.
BAKAN FİDAN'DAN KRİTİK AÇIKLAMALAR
Bakan Fidan toplantıda şunları söyledi:
Suriye'de düzenli geçiş sürecine ihtiyaç var, ülkenin toprak bütünlüğü korunmalı. Suriye halkı, hepimiz gibi güven içerisinde, istikrar içerisinde ve barış içerisinde yaşamayı hak etmektedir.
SURİYE İÇİN YAPILAN İLK ULUSLARARASI TOPLANTI
Söz konusu toplantı Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye için yapılan ilk uluslararası toplantı olma özelliği taşıyor.
Ürdün'ün daveti üzerine Arap Birliği'nin kararıyla Suriye için oluşturulan ve Ürdün, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır ve Arap Birliği Genel Sekreterinden oluşan Arap Bakanlar İrtibat Komitesi üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Katar dışişleri bakanları Akabe'de 12 Aralık'ta bölgesel toplantı yapmıştı.