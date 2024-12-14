Bakan Yerlikaya TBMM’de açıkladı: İşte gün gün ülkesine dönen Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de bütçe görüşmelerinde sunum yaptı. Yerlikaya, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü dönüşüne ilişkin de bilgi verdi.
Yerlikaya sosyal medya hesabından da konuya ilişkin paylaşım yaparak şunları kaydetti:
"Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından önce "Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:
06.12.2024 tarihinde 310 Suriyeli
07.12.2024 tarihinde 176 Suriyeli
08.12.2024 tarihinde 240 Suriyeli
Suriye'nin özgürlüğüne kavuşmasından sonra"Gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli" olarak ülkemizden geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı:
09.12.2024 tarihinde 1.259 Suriye
10.12.2024 tarihinde 1.669 Suriyeli
11.12.2024 tarihinde 1.293 Suriyeli
12.12.2024 tarihinde 1.553 Suriyeli
13.12.2024 tarihinde 1.847 Suriyeli
Göç yönetimini; insan hak ve hürriyetlerine saygılı, medeniyet değerlerimize bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz vermeyen bir anlayışla yönetiyoruz, yönetmeye devam edeceğiz."