Barış diplomasisinde yeni hamle

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna arasındaki Dolmabahçe görüşmeleri, tahıl krizinin çözümü, ABD ile Rusya arasındaki esir takası gibi dünyada ses getiren arabuluculuk adımları önceki gün Etiyopya ile Somali liderlerinin Başkan Erdoğan tarafından bir araya getirilmesiyle yeni bir boyut kazandı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in imzaladıkları Ankara Anlaşması'yla barışı kayıt altına almaları, Türkiye'nin barış diplomasisini bir kez daha ön plana çıkardı.Dün de Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Başkan Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini söyledi. Görüşmede Burhan'a Somali ile Etiyopya arasındaki ihtilafın çözümü için Ankara sürecini başlattığını, sağlanan mutabakatın bölgenin huzura kavuşması için önemli katkı sağladığını ifade ederek "Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu" belirtti.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ile Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme ve anlaşma sağlanması konusunda oynadığı rol için teşekkür etti.