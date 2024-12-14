Başkan Erdoğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Erzurum İl Kongresi'ne katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a geldi. Programı kapsamında, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Erdoğan, Vali Mustafa Çiftçi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'den kentteki çalışmalar ve yatırımlara ilişkin bilgi aldı.

Erdoğan, ilk olarak Bilim Erzurum'da düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı. Coşkulu bir gençlik kitlesiyle bir araya gelen Erdoğan, ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte yürütülen projelerle ilgili kapsamlı bir brifing sundu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehrin kalkınması için hayata geçirilen projeler, devam eden yatırımlar ve gelecek hedefler hakkında bilgi verdiğini belirtti. Başkan Sekmen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Göz Bebeğimiz, Dünya Liderimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'yi Erzurum Büyükşehir Belediyemizde ağırladık. Bu kıymetli ziyarette, Sayın Cumhurbaşkanımıza hayata geçirdiğimiz projeler, devam eden çalışmalar ve gelecek hedeflerimizle ilgili kapsamlı bir brifing sunduk. Erzurum'umuzun kalkınması ve gelişimi için yürüttüğümüz yatırımlarımız hakkında detaylı bilgi paylaşarak, kadim şehrimize kazandırdığımız değerlerin istikrarla artacağına olan inancımızı bir kez daha ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın Erzurum'a ve Can Dadaşlara olan samimi ilgisi, şehrimize yönelik güzel dilekleri ve bizlere verdiği destek, çalışma azmimizi ve hizmet kararlılığımızı güçlendirdi. Her zaman olduğu gibi bu ziyaretinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, azmi ve vizyonu bizlere yol gösterdi."

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Sekmen, Başkan Erdoğan'ın liderliğinin ve vizyonunun Erzurum'un kalkınma yolculuğunda yeni ufuklar açtığını belirterek şunları kaydetti:

"Kadim şehir Erzurum'umuz, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimizin birlik ve beraberliğinin, ülkemizin aydınlık geleceğinin simgesi olmaya devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, şehrimize ve hemşehrilerimize gösterdiği teveccüh ve nazik ilgileri dolayısıyla tüm Erzurumlular adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamlı ziyaretin şehrimizin geleceğine yönelik çalışmalarımıza güç katacağına ve Erzurum'un kalkınma yolculuğunda yeni ufuklar açacağına inancımız tamdır. Hep birlikte daha güçlü bir Erzurum, daha güçlü bir Türkiye için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz."