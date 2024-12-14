İSPARK ücretleri 6 yılda 25 kat arttı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimi 12 Aralık'ta gerçekleşen meclis toplantısında İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ (İSPARK) ücretlerine yüzde 115 zam yaparak, yol kenarı 1 saat park etme ücretlerini 150 TL'ye yükseltti. İBB yönetimi 2019 yılında başladığı zam furyasıyla İstanbulluya kenti ve yaşamı zorlaştırmaya devam ederken, 6 TL olan saatlik park ücretlerini toplamda 25 kat artırarak 150 TL'ye çıkardı. Ancak 12 Mart 2018 yılında o dönem Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak CHP sıralarından mecliste bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP grubu mecliste verdiği önerge ile İSPARK ücretlerinin 1 TL olmasını teklif ettiği ortaya çıktı. O dönem CHP'li Meclis üyeleri tarafından verilen önergede, İSPARK otoparklarının ücretinin 1 TL olması önerildi.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da 2019 yılında seçim döneminde İSPARK'ın ücretsiz olacağı vaadinde bulundu. İmamoğlu vaadinde, "Zamanını ve benzinini otopark arayarak kaybeden vatandaşlarımıza da elbette sözümüz var. Öncelikle şunu söyleyelim; hiç kimse kendi mahallesinde, kendi sokağındaki İSPARK'a para ödemeyecek bu şehirde.Kamu kurumları ait otoparklar mesai saatleri dışında da vatandaşın hizmetine açılacak. Asansörlü otopark sistemleriyle otopark kapasitesini şehrimizin birçok noktasında kolaylıkla 2 katına çıkartacağız. Park et ve devam et uygulamasını yaygınlaştıracağız. Bu sistemi toplu taşımayla entegre hale getireceğiz. Aracını parkeden herkes toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak" dedi. Fakat seçimlerin ardından göreve geldiği Haziran ayının ardından 1 Eylül'de ilk iş olarak İSPARK ücretlerine zam yapmak oldu.İBB yönetiminin 6 yılda İSPARK'a yüzde 2 bin 500 zam yaptığını belirten AK Partili Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Üyesi Muhammet Kaynar, "2018 yılında otopark ücreti gün boyu 1 TL olsun diye teklif eden CHP, 2018 yılında 6 TL olan 1 saatlik park ücretini fahiş zam yaparak 150 TL'ye çıkartıyor. Burada birbirimizi ikna edemeyiz, 150 TL ödeyen vatandaş zaten bu zammı yapanlara iyi niyet temennilerini iletecektir" dedi