"Kıbrıs meselesi Türkiye’siz olmaz"

İstanbul'da, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından "Barış Harekâtı'nın 50. Yılında Kıbrıs Sempozyumu" düzenlendi. Sempozyuma çevrimiçi katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekâtı'nın kendileri için dönüm noktası olduğunu söyledi. Tatar, harekâtın tarihteki önemine işaret ederek, "Kıbrıs meselesi, milli bir meseledir. Bu meseleyi hiçbir zaman Türkiye'siz götüremeyeceğimizi bütün dünyayla paylaşıyoruz. 1571'lere geri dönecek olsak, burası bir Osmanlı adasıdır. Osmanlı'nın çekilmesiyle burada kalan Kıbrıs Türkleri bu mücadeleyi onurlu şekilde sürdürmüş ve şimdi bağımsız Türk Devleti'nin sahibi olarak Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci olarak girmenin bahtiyarlığı içerisinde" dedi. Kıbrıs'taki üniversitelerde 144 farklı ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü ve her anlamda Kıbrıs'ın bağlantılarını daha da geliştirdiğini vurgulayan Tatar, herhangi bir konuda direkt temas kuramadıkları ülkelerle Türkiye üzerinden bağlantı sağladıklarını anlattı. Tatar, Kıbrıs'a gelen turistlerin, Rumları ve Kıbrıslıları görünce, "Bir ülkede iki ayrı devlet, iki ayrı halk yaşıyor" diyerek şaşkınlık yaşadıklarını belirtti.