Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan teröristle röportaj yapan Nevşin Mengü’ye soruşturma
Giriş Tarihi: 14.12.2024 18:01 Son Güncelleme: 14.12.2024 18:45

Kırmızı bültenle aranan teröristle röportaj yapan Nevşin Mengü’ye soruşturma

Kırmızı bültenle aranan YPG/PYD terör örgütü lideriyle röportaj yapan Nevşin Mengü’ye soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Mengü sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Kırmızı bültenle aranan teröristle röportaj yapan Nevşin Mengü’ye soruşturma

Nevşin Mengü, YPG/ PYD terör örgütü lideri olup kırmızı bültenle aranan Salih Müslim ile röportaj yapmıştı. Terör örgütünü ve eylemlerini övücü nitelikteki söylemleri içeren röportajı yayınlayan Nevşin Mengü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında Mengü bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Savunmasının alınması akabinde adli kontrol istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh ceza Hakimliğinde " yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbir uygulanmasına karar verilerek serbest bırakıldı.

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Kırmızı bültenle aranan teröristle röportaj yapan Nevşin Mengü’ye soruşturma
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