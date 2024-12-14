MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Şam ziyareti: Şükür namazı kıldı Abdülhamid Çarşısı’nı gezdi

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasından sonra Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın'ın, muhalif hareketin lideri Muhammed El Colani'nin kullandığı araçla Emevi Camii'ne gidişi dünyada büyük yankı uyandırdı. SABAH'ın, istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre Kalın, Suriye'nin yeni atanan başbakanı Muhammed Beşir ve Muhammed El Colani ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye sınırının güvenliği, Suriye'nin yeniden inşası, yardım faaliyetleri gibi konular masaya yatırıldı. Kalın, Colani'nin eşliğinde gidip dua ettiği Emevi Camii'nde şükür namazı kıldı. Şam sokaklarında Suriye'nin sevgi gösterileriyle karşılanan Kalın, 1780 yılında Sultan I. Abdülhamid tarafından yaptırılan, daha sonra da Sultan II. Abdülhamid tarafından genişletilen Hamidiye Çarşısı'nı gezdi.