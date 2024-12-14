Türkiye İHA teknolojisinde dünya lideri

Türkiye'nin 22 yılda ciddi bir altyapı inşa ettiğinden bahseden Kacır "Bugün Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklarımız var. Bu teknoparklarda 11 bin şirketimiz araştırma, geliştirme ve inovasyon odaklı çalışıyor. Bugün Türkiye'de 1600'den fazla AR-GE ve tasarım merkezimiz, 200'den fazla üniversitemiz var'' bilgisini verdi. Öte yandan Türkiye'nin kendi sosyal medya platformlarının da olması gerektiğini belirten Kacır "Maalesef başkalarının geliştirdiği sosyal medyayı kullanıyoruz. Ümit ediyorum ki önümüzdeki dönemde yerli ve milli sosyal medya platformlarına ilişkin çabalar da güçlenecek ve Türkiye bu alanda da dünyaya örnek oluşturabilecek projeler başlatacak" diye konuştu.

EĞİTİMDE BİR KOMPLEKSİMİZ YOK

TIMSS Eğitimde yapay zekâ ve dijital becerilerin etkisini değerlendirmek için yapılan zirvede konuşan YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ise geçtiğimiz haftalarda açıklanan ve Türkiye'nin önemli başarılar elde ettiği TIMSS 2023 sonuçlarını değerlendirdi. ''TIMSS, OECD ülkeleri içinde dünyada referans alınan bir eğitim çıktıları araştırması olduğuna göre artık Türkiye olarak eğitimde bir aşağılık kompleksine bizim için gerek kalmadığını, artık eğitimdeki başarımızın üzerine neyi koyacağımızı konuşabiliriz. Türkiye şu anda birçok Avrupa ülkesinin önüne geçmeyi başardı. Bazı dallarda ilk sıraya, bazı dallarda ilk 3'e, bazılarında ilk 7'ye yerleşti'' dedi. Erdoğan ''Bir taraftan çocuklarımızı teknolojinin nimetleriyle daha iyi geliştirmeye, çalışacağız. Diğer taraftan da insanın da teknolojiyi eğitmesi gerektiğini, teknolojinin de insanın dokunuşuna ihtiyaç duyduğunu hiçbir zaman unutmayacağız" diye konuştu.

YAPAY ZEKA MASAYA YATIRILDI

Yenidoğu Okulları Çekmeköy Kampüsünde düzenlenen zirvede dijital çağda eğitimin önemini ve yapay zekânın getirdiği fırsatları tartışmak üzere paneller ve atölyeler de düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından TeacherX Kurucusu Işıl Ergül, Khan Academy Türkiye Direktörü Alp Köksal, ShiftDelete Kurucusu Hakkı Alkan ve T3 Vakfı Eğitim ve Ar-ge Koordinatörü Merve Koçoğlu'nun katılımıyla bir panel gerçekleştirildi.