Türkiye sınır aşırı askeri varlığıyla küresel barışa katkı sağlıyor

Yurt dışında yaklaşık 50 bin askeri personeli bulunduğu değerlendirilen Türkiye'nin güncel sınır aşırı askeri varlığı ve faaliyetleri şöyle:

KKTC

Türkiye'nin en büyük askeri varlığı, kardeş vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunuyor. Türkiye, KKTC'deki askeri varlığı ile adada barışın tesisi ve temini için garantör ülke olarak bulunuyor.

SURİYE VE IRAK

Türk askeri, Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu güvenli bölgede askeri güç bulunduruyor. Aynı zamanda Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) askeri eğitimi ve donanımını üstleniyor. Terörle mücadelede Irak'ta da onlarca askeri üs kuran Türkiye, Musul'a yalnızca 20 kilometre mesafedeki Başika'da askeri varlık gösteriyor.

AZERBAYCAN

Türkiye'nin en güçlü askeri varlık gösterdiği ülkelerden Azerbaycan ile askeri eğitim ve iş birliği antlaşmaları yürütülüyor. Azerbaycan askerlerine eğitim verilmesinin yanı sıra, Azerbaycan ordusunun envanterine dahil edilen insansız hava araçları da ülkenin askeri güç potansiyelini artırıyor.

BOSNA HERSEK

Türkiye, Uluslararası Barış Gücü olarak Bosna Hersek'te de askeri varlık gösteriyor. Bosna Hersek ordusuna eğitim verilmesinin yanında, ülkedeki yerel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde faaliyetler icra ediliyor.

KOSAVA

1999 yılından beri Kosova'da bulunan Türk ordusu, Kosova'nın güvenliğin sağlanması ve Kosova Güvenlik Kuvvetleri'nin eğitilmesine destek veriyor.

LİBYA

Libya'nın batısı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin kontrolündeyken, ülkenin doğusunda yer alan Tobruk'ta ise Temsilciler Meclisi'nin hâkimiyeti söz konusudur. Türk Silahlı Kuvvetleri, iki yönetim arasında zaman zaman yaşanan çatışmalara yönelik önleyici bir güç olarak ülkenin batısında konuşlu bulunuyor.

LÜBNAN

Lübnan'da konuşlu olan Birleşmiş Milletler Görev Gücü'nün bir unsuru olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkede de görev yapıyor.

KATAR

Türkiye ile ekonomik ve siyasi ilişkilerinde önemli bir partner olan Katar'da da Katar'ın komşularıyla güven ve istikrar içinde ilişkilerini sürdürebilmesi için Türk askeri konuşlu bulunuyor.

SOMALİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyet gösterdiği bir diğer ülke ise Somali'dir. Somali'nin Başkenti Mogadişu'daki eğitim merkezinde ülkeye subay ve astsubay yetiştiriliyor.

ARNAVUTLUK

Arnavutluk'ta konuşlu Türkiye'nin küçük bir deniz üssü de vardır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı üs, Arnavutluk Ekip Başkanlığı olarak faaliyet gösteriyor.